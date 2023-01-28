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İsrailli askeri analistten 3. İntifada uyarısı

İsrailli askeri analist, işgal altındaki Batı Şeria'da büyük bir askeri operasyon kararı alınması durumunda 3. İntifada'nın başlayabileceğı uyarısında bulundu.

28 Ocak 2023 Cumartesi 18:43
İsrailli askeri analistten 3. İntifada uyarısı

Kudüs (AA)

Yediot Ahronot gazetesinin askeri analistlerinden Ron Ben-Yishai, köşesinde Doğu Kudüs'teki sinagog saldırısının, bir gün önce Cenin'de 9 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan operasyonun intikamı olduğunu yazdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralandı

Ben-Yishai, "Filistin kentlerinde veya Doğu Kudüs'ün mahallelerinde yapılacak büyük bir operasyonun önemli sonuçlar vermesi beklenmiyor. Bu durum, yalnızca bir İntifada'ya zemin hazırlayacak alevleri körükleyebilir." ifadelerini kullandı.

İsrailli analist, İsrail güvenlik güçlerinin temel görevinin olayların tırmanmasını engellemek olduğunu vurgulayarak Kudüs'teki aşırı sağcı Yahudilerin gerçekleştirdiği intikam eylemlerine dikkati çekti.

Filistin kentlerinde şu an için büyük askeri operasyonlara engel olunması gerektiğini aktaran Ben-Yishai, son iki günde Cenin ve Kudüs'te yaşananların Filistinlilerin ve aşırılık yanlısı Yahudilerin katılacağı gerçek bir İntifada'ya evrilebileceği uyarısında bulundu.

Ben-Yishai, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün deneyimli insanların olmadığı yeni kabine toplanacak. Bu kabine, bölgeyi pasifize etmek yerine alevleri körükleyecek radikal operasyonlar için baskı yapabilecek aşırı milliyetçi görüşlere sahip bakanlardan oluşuyor."

Ne olmuştu?

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagogun yakınlarına dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü.

Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
3. İntifada UyarısıRon BenYishai
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