Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.041,64
ALTIN
1.158,35
DOLAR
18,82
STERLİN
23,25
EURO
20,41
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 316 Sözleşmeli Personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Hatay'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi
Hatay'da Vakıf taşınmazı kiralama...
Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alıyor
Eskişehir Teknik Üniversitesi 22...
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İsrail ve ABD dışişleri bakanları, "Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesi"ni görüştü

31 Ocak 2023 Salı 10:00
İsrail ve ABD dışişleri bakanları, "Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesi"ni görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Elie Cohen ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, İran Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesi meselesini ele aldı.
İsrail Dışişlerinin yazılı açıklamasına göre, Cohen, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.
İkili, görüşmede "İran tehdidi karşısında izlenecek ortak yöntem, İran Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesi, İbrahim Anlaşmalarının diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde yayılması, ABD'nin İsrail'in diplomatik ilişkisi olmayan ülkelere yönelik yardımları ile İsrail Hava Yollarının Umman üzerinden uçuş gerçekleştirme imkanının düzenlenmesi" konularını ele aldı.
"İbrahim Anlaşmaları" imzalayan ülkeler ile İsrail arasındaki ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Cohen, bu anlaşmaların İsrail, Mısır ve Ürdün ilişkileri üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade etti.
Cohen, Umman'ın İsrail Hava Yollarının kendi toprakları üzerinde uçuşlarına onay vermesine Tel Aviv'in önem verdiğine işaret ederek, bunun, İsrail'den Hindistan ve diğer Asya ülkelerine uçuşların süresini önemli ölçüde kısaltacağını aktardı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı Mısır'daki temaslarını tamamlayarak İsrail'e geçmiş ve Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.
Blinken'in yarın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLABDElie CohenAntony BlinkenIran Devrim Muhafızlarıİran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 72'ye yükseldi
Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 72'ye yükseldi
Lavrov, terörle, çifte standart uygulamadan mücadele edilmesi gerektiğini söyledi
Lavrov, terörle, çifte standart uygulamadan mücadele edilmesi gerektiğini söyledi
İran'daki depremde yaralı sayısı 1167'ye yükseldi
İran'daki depremde yaralı sayısı 1167'ye yükseldi
DSÖ: Kovid-19 küresel risk taşıyan tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olmayı sürdürüyor
DSÖ: Kovid-19 küresel risk taşıyan tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olmayı sürdürüyor
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında 17 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında 17 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı
Boris Johnson: Putin, beni Ukrayna savaşı öncesi füze saldırısıyla tehdit etti
Boris Johnson: Putin, beni Ukrayna savaşı öncesi füze saldırısıyla tehdit etti
ABD Savunma Bakanı Austin, Güney Kore'yi ziyaret edecek
ABD Savunma Bakanı Austin, Güney Kore'yi ziyaret edecek
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "nükleer caydırıcılığın genişletilmesi" mesajı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "nükleer caydırıcılığın genişletilmesi" mesajı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi