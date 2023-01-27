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İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçaklarınca Gazze'de Filistinli silahlı gruplara ait bir askeri bölgeye hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

27 Ocak 2023 Cuma 12:09
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

Alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimlerinde Filistinli silahlı gruplara ait bir askeri bölgeye peş peşe saldırı düzenledi.
Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Saldırı şiddetli patlamalara ve etraftaki evlerde hasara neden oldu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, hava savunması güçlerinin şafak vakti Gazze Şeridi semalarında İsrail uçaklarına karadan havaya füze ve uçaksavar füzeleriyle karşılık verdiği belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze'den, sınıra yakın Yahudi yerleşim bölgelerine doğru 2 roket atıldığı ve bunların hava savunma sistemi tarafından önlendiği duyuruldu.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.
İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın, 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLFilistinGazzeSaldırı
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