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İsrail ordusu, yedek savaş pilotları ve İHA operatörlerini göreve çağırdı

İsrail, Lübnan'dan atılan roketlere karşılık abluka altındaki Gazze'ye başlattığı saldırının ardından savaş pilotları, insansız hava aracı operatörleri ve hava savunma sistemi uzmanlarının da yer aldığı yedek askerlerine görev çağrısında bulundu.

07 Nisan 2023 Cuma 17:25
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İsrail ordusu, yedek savaş pilotları ve İHA operatörlerini göreve çağırdı
Kudüs

İsrail medyasında yayımlanan haberlere göre Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, güvenlik otoriteleriyle durum değerlendirmesi amacıyla toplantı yaptı.

Halevi, katıldığı toplantının ardından çok sayıda yedek askerin göreve çağrılması yönünde talimat verdi.

Birliklerine teslim olması istenen yedek askerlerin çoğunun hava savunma sistemi uzmanları, savaş pilotları ve İHA operatörleri olduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Dış İstihbarat Teşkilatı Mosssad ve ordu komuta kademesiyle yaptığı görüşmenin ardından ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi.

Gallant'ın işgal altındaki Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü silahlı saldırı hakkındaki soruşturmaya ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimci öldürülmüş, biri ağır yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IsrailordusuİHA
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