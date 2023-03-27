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İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda grev nedeniyle seferler durduruldu

İsrail'in en büyük uluslararası havalimanı Ben Gurion'da hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferler durduruldu.

27 Mart 2023 Pazartesi 11:37
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İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda grev nedeniyle seferler durduruldu

Kudüs

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesini askıya almaması üzerine, ülke içindeki farklı meslek gruplarından gelen tepkiler büyüyor.

İsrail'deki Havalimanı Çalışanları Sendikası, hükümetin yargı düzenlemesini askıya almaması üzerine greve gittiklerini duyurdu. İsrail basınındaki haberlere göre, Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm seferler durduruldu.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Hastadrut da "Netanyahu'nun bugün içinde yargı düzenlemesini durdurduğunu açıklamaması halinde en kısa sürede genel greve gidileceğini" duyurdu.

İsrail Doktorlar sendikası da "Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini durdurduğunu açıklamaması halinde yarın greve gidileceğini" bildirdi.

Başbakan Netanyahu'nun ülke çapında 13 haftadır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağı yönündeki haberler koalisyon hükümetinde çatlağa neden olmuştu.

Protestoların hedefindeki Netanyahu'nun bir basın açıklaması yaparak tartışmalı yargı düzenlemesinin askıya alındığını duyuracağı bildirilirken, koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortakları bu adıma karşı olduklarını duyurmuştu.

İsrail basını, koalisyon ortaklarından gelen tepkiler üzerine Netanyahu'nun yapmayı planladığı basın açıklamasını ertelediğini kaydetmişti.

Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden alması ve protestolar

Netanyahu, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan Savunma Bakanı Gallant'ı pazar akşamı görevden almış, bunun üzerine ülke genelinde yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü.

Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud Partisi içinden de destek gelmişti.

Likud Partisi milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLBen Gurion HavalimanıGrev
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