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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürüldü.

26 Ocak 2023 Perşembe 14:43
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi öldürdü

KUDÜS - İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, bölgedeki Filistinli silahlı gruplarla askerler arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda biri yaşlı kadın toplam 9 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli öldürüldü.

İsrail askerlerinin, yaralıların çıkartılması için ambulansların bölgeye girişine izin vermediğini, Cenin Devlet Hastanesi'ne kasıtlı olarak göz yaşartıcı gaz attığını bildiren Bakanlık, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütüne saldırıların durdurulması için acil toplantı çağrısı yaptı.

İsrail ordusu: Hücre evine baskın düzenledik

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), ordu ve diğer güvenlik birimlerinin Cenin'de Filistinli direniş grubu İslami Cihad Hareketi'ne bağlı bir hücre evine baskın düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, evin etrafının sarıldığı ve içeridekilerle silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Evden kaçan iki kişi ve evdeki 4 olmak üzere toplam 6 kişinin öldürüldüğüne yer verilen açıklamada, bir kişinin de teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çatışmalarda öldürülenlerin sayısına ilişkin haberlerin incelendiği kaydedilen açıklamada, İsrail askerleri arasında yaralı bulunmadığı aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre ise Cenin'deki baskında İsrail güvenlik güçlerine ait bir insansız hava aracı düşürüldü.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinde, hayatını kaybeden Filistinliler için genel grev çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da "en kanlı" sene

İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi öldürdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Işgal Altındaki Batı ŞeriaİSRAİLFilistinli
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