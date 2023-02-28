İsrail, Eriha'ya giriş-çıkışları kapatırken Ürdün'e seyahatleri de engelliyor

Ramallah

Filistin Radyosunun haberine göre, İsrail güçleri, Eriha kentinin girişlerine kontrol noktaları kurdu ve giriş-çıkışlarda katı prosedürler uyguluyor.

Eriha ve El-Ağvar Valisi Cihad Ebu el-Asel, radyoya yaptığı açıklamada, "Eriha'nın 4 girişinde işgal güçlerince kurulan kontrol noktaları nedeniyle kentten çıkışlar çok zor." dedi.

Ebu Asel, kenti kapatan kontrol noktalarının her iki tarafında yüzlerce aracın uzun kuyruklar oluşturduğunu ve araçların ayrıntılı denetime tabi tutulduğunu anlattı.

Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı da kapalı

Radyonun haberine göre, İsrail güçleri ayrıca, dünden bu yana Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kerame Sınır Kapısı'nı da geçişleri engelliyor.

Radyoya konuşan toplu taşıma şoförlüğü yapan bir kişi, Eriha'daki yolcu bekleme salonlarında izdiham yaşandığı ve kapının kapalı olması nedeniyle yolcuların salona geri döndürüldüğü bilgisini paylaştı.

Kerame Sınır Kapısı, Ürdün üzerinden Batı Şeria'daki Filistinlilerin dışarıya açılan tek kapısı konumunda.

Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskı, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İsrail ordusunun baskınında, 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Aynı günün akşam saatlerinde ise yüzlerce Yahudi yerleşimcinin, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları düzenlediği belirtilmişti.

Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı. Zatara köyünde de Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok kişi yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında ise 27 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail ordusunun, "kaçtığı düşünülen silahlı kişileri yakalamak" için Eriha kentini kuşattığını açıklamıştı.