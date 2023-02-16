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İsrail Dışişleri Bakanı ülkesinin büyükelçiliğini yeniden açmak için Kiev'de

Ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açmak üzere Ukrayna'ya giden İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşecek.

16 Şubat 2023 Perşembe 11:06
İsrail Dışişleri Bakanı ülkesinin büyükelçiliğini yeniden açmak için Kiev'de

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cohen, savaşın başlamasından sonra Ukrayna'yı ziyaret eden "ilk İsrailli Bakan" oldu.
Cohen'in ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşeceği aktarıldı. Ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden hizmete açacak Cohen'in başkentteki Holokost anıtı "Babi Yar"ı ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Cohen'in şu ifadelerine yer verildi:
"Geçen yıl boyunca İsrail, Ukrayna halkı ve Ukrayna'nın yanında yer aldı. Bugün iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmek için çalışmalarına aralıksız devam edecek Kiev'deki büyükelçiliğimizde İsrail bayrağını yeniden göndere çekeceğiz."
Cohen, Ukrayna açıklamasıyla eleştirilmişti
İsrail'deki yönetim son bir yılda Ukrayna savaşının doğurduğu atmosferde Rusya ve Batı ile ilişkilerini yönetmekte zorlanıyor.
Ukrayna savaşının başlamasından itibaren Rusya'yı karşısına almamak için tarafsız kalmaya çabalayan, bir dönem arabuluculuğa da soyunan İsrail, son durumda hem Rusları hem Ukraynalıları karşısına aldı; stratejik müttefiki ABD ve Batı tarafından da eleştirilen bir konuma geldi.
İran'ın, Rusya'ya Ukrayna savaşında "kamikaze ya da intihar" diye isimlendirilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füze sağladığına ilişkin haberler, Tel Aviv yönetimini daha da zor durumda bıraktı.
Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım taleplerini yanıtsız bırakan Tel Aviv yönetimi, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını ve "operasyonel kısıtlamaları" gerekçe göstermişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, göreve geldikten birkaç gün sonra 2 Ocak'ta Bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in gelecek dönemde Ukrayna'daki savaş hakkında daha "sessiz kalacağı" açıklamasında bulunmuş ve ertesi gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmesiyle eleştirilmişti.
Öte yandan İsrail'de kasım ayında seçimleri kazanarak yılın son günlerinde yeniden iktidara gelen Başbakan Binyamin Netanyahu, geçen ay CNN televizyonuna verdiği röportajında "Ukrayna'ya askeri yardım yapmayı değerlendirdiklerini" söylemişti.
 Moskova yönetimi de "bu silahların kendileri için meşru hedef sayılacağı ve krizin derinleşmesine yol açacağı" uyarısı yapmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLUkrayna
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