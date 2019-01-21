Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98464
ALTIN
220.343
DOLAR
5.3400
STERLİN
6.8757
EURO
6.0784
Dr. İsmail Tokalak: Kenevir, radyasyonu emiyor
Dr. İsmail Tokalak: Kenevir, radyasyonu...
Dr. İsmail Tokalak: Kenevir, radyasyonu emiyor
Dr. İsmail Tokalak: Kenevir, radyasyonu...
Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti
Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti
Trump protesto edildi
Son Dakika
Trump protesto edildi
FETÖ'nün belini kırdık
FETÖ'nün belini kırdık

İsrail'den Suriye'deki İran hedeflerine saldırı

Rus televizyon kanalı Russia Today, Rusya Savunma Bakanı'nın İsrail'in saldırısında 4 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini, 6 askerin de yaralandığını açıkladığını duyurdu.

İsrail'den Suriye'deki İran hedeflerine saldırı

Rus televizyon kanalı Russia Today, Rusya Savunma Bakanı'nın İsrail'in saldırısında 4 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini, 6 askerin de yaralandığını açıkladığını duyurdu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:26
0 Okunma
İsrail'den Suriye'deki İran hedeflerine saldırı

Rusya Savunma Kontrol Merkezi de, Suriye askeri hava savunma sistemlerinin 48 saat içinde İsrail'den düzenlenen 30 füze saldırısını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

HAARETZ: İSRAİL SALDIRILARA KARŞILIK VERDİ 

İsrail'in Haaretz gazetesi askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, pazar gecesi İsrail'e Suriye'deki İran askeri noktalarından yapılan saldırılar sonrası, İsrail'in Suriye'deki İran'a ait bazı hedefleri vurduğunu yazdı.

SANA: SURİYE HAVA SUVUNMA SİSTEMLERİ FÜZELERİN ÇOĞUNU DÜŞÜRDÜ

Suriye resmi haber sitesi SANA da, Suriye Hava Savunma Sistemlerinin, İsrail saldırılarına karşı koyduğunu ve füzelerin çoğunun hedefine ulaşmadan düşürmeyi başardığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLSuriyeİran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump protesto edildi
Trump protesto edildi
Netanyahu Çad’ı ziyaret etti
Netanyahu Çad’ı ziyaret etti
Mali’de silahlı saldırı
Mali’de silahlı saldırı
Meksika'da patlamada ölü sayısı 66'ya yükseldi
Meksika'da patlamada ölü sayısı 66'ya yükseldi
Rumların listesinden 'AP' için milletvekili adayı oldu
Rumların listesinden 'AP' için milletvekili adayı oldu
Türkiye ve Kıbrıs'ın yer almadığı foruma tepkiler büyüyor
Türkiye ve Kıbrıs'ın yer almadığı foruma tepkiler büyüyor
Pentagon: Çin bazı savunma alanlarında dünya lideri
Pentagon: Çin bazı savunma alanlarında dünya lideri
Kolombiya'daki patlamada ölü sayısı 21'e yükseldi
Kolombiya'daki patlamada ölü sayısı 21'e yükseldi
Trump Davos'a ABD heyeti de yollamıyor
Trump Davos'a ABD heyeti de yollamıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ