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İsrail'de hahamdan kovid-19 aşısı uyarısı: Aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz

İsrail'de Ultra-Ortodoks Daniel Asor adlı haham, takipçilerine "onları eşcinsel yapabileceği" gerekçesiyle Kovid-19 aşısı olmaktan kaçınmaları çağrısı ülkede tepkilere neden oldu.

18 Ocak 2021 Pazartesi 14:54
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İsrail'de hahamdan kovid-19 aşısı uyarısı: Aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz

İSRAİL - İsrail'de Ultra-Ortodoks Haham Daniel Asor adlı haham takipçilerine "kovid-19 aşısı olursanız eşcinsel olursunuz" çağrısı tepkilere neden oldu.Haham Asor, takipçilerine Kovid-19 aşısından kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

"KÜRESEL ÇAPTA KÖTÜ NİYETLİ YÖNETİMİN PARÇASI"
 

İsrail medyasından yer alan habere göre, sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan  Haham Daniel Asor, aşılama çabalarının "yeni bir dünya düzeni kurmaya" çalışan "küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin" parçası olduğunu iddia etti. 

AÇIKLAMA ORTODOKS'U İKİYE BÖLDÜ

Haham Asor'un aşı ve eşcinsellik arasında bir bağlantı olduğu iddiası, koronavirüs aşısı vurdurmak için gönüllü olmaya çağıran önde gelen ortodoks hahamların açıklamalarına tezat oluşturduğu belirtildi.  Öte yandan, LGBT hakları grubu Havruta da Asor'un yorumlarına cevaben “Şu anda eli kulağındaki yeni üyelerimizi karşılamaya hazırlanıyoruz” dedi.

225 BİN KİŞİYE İKİNCİ AŞI VURULDU
 

Dünyanın en hızlı aşılamalarından birini kararlılıkla sürdüren İsrail, mart ayı ortalarına kadar 9 milyon vatandaşının 5 milyonunu aşılamayı ve ekonomisini yeniden açmayı hedefliyor. İki milyondan fazla İsrailli çoktan ilk doz aşıyı yaptırdı, yaklaşık 225 bin kişiye de ikinci doz aşılar vuruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UltraOrtodoks Daniel AsorKovid19 AşısıUyarı
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