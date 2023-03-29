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İsrail'de aşırı sağcı Bakan'a bağlı "Ulusal Muhafız Gücü" planı endişeye neden oluyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı, "Muhafız Gücü" kurma planı endişelere neden oluyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:07
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İsrail'de aşırı sağcı Bakan'a bağlı "Ulusal Muhafız Gücü" planı endişeye neden oluyor
Kudüs

Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyururken, aynı gün Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan ve Bakan'ın "muhafız gücün" oluşturulması konusunda anlaştığı belirtildi.

Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı oluşturulacak "muhafız gücün" gelecek Bakanlar Kurulu toplantısında alınacak kararla kurulacağı kaydedildi.

Times of Israel adlı haber sitesi de Ben Gvir'in "yargı reformu yasalarının geçici olarak askıya alınmasını kabul etmesi karşılığında, Ulusal Muhafız Gücü'nü aldığını" yazdı.

Oluşturulması planlanan "Ulusal Muhafız Gücü"nün yetki alanı ve işleyişi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

"En az yargı yasası kadar ciddi bir tehdit oluşturuyor"

Söz konusu birime ve aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e bağlanmasına tepki gösteren muhalefet, bunun "milis güç" olacağını belirtiyor.

Eski Başbakan ve ana muhalefet Gelecek Var Partisinin lideri Yair Lapid, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TikTok palyaçosu (Ben-Gvir) haydut milislerini ulusal muhafızlara dönüştürerek, ülkenin her yerine terör ve şiddet getirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki İşçi Partisi milletvekillerinden Gilad Kareev de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulusal muhafızların doğrudan Bakan Ben Gvir'in yetkisi altında kurulması, demokrasi için en az yargı yasası kadar ciddi bir tehdit oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle bir birimin, Lahava ve Kahanistler gibi ülkede yasaklı terör hareketlerinin kontrolü altında değil, polisin komutası altında olması gerektiğini savunan Kareev ayrıca, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı'na bir mektup göndererek, "yasaların himayesinde Ben Gvir milisleri oluşturulmasına" karşı uyardı.

"Devrim Muhafızları ve saldırı grubunun kurulmasından farklı değil"

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku lideri, Filistin asıllı Eymen Avde de kararla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağcıların yönettiği devlette, hakimleri suçlular atar ve teröristler özel ordu yönetir. Her demokrat, ne pahasına olursa olsun bu çılgınlıkla mücadele etmeli." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahmed et-Tıybi de "Ulusal Muhafız Gücü"nün, Bakan Ben Gvir'in tehlikeli politikasının "bir ürünü" olduğunu söyledi. Tıybi, "Ulusal Muhafız Gücünün kurulmasına izin verilmemeli." dedi.

Eski Polis Şefi Moşe Karadi ise İsrail Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, "Siyasi bir figürün sorumluluğunda muhafız gücünün kurulması, (İran) Devrim Muhafızları ve saldırı grubunun kurulmasından farklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakanı Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Muhafız GücüİSRAİL
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