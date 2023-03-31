İsrail cuma namazı öncesi Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini kısıtladı

Ramallah

Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçişlerdeki kontrol noktalarına takviye birlikler gönderen İsrail askerleri, kimlik kontrolü yaptığı bazı Filistinlilerin geçişlerine izin vermedi.

Doğu Kudüs'ün güneyindeki "300" isimli kontrol noktası ile kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktasından geçmek isteyen Filistinliler izdiham oluşturdu.

AA muhabirine konuşan Filistinli Rana Davud, İsrail güçlerinin Kalendiya kontrol noktasından Kudüs'e geçmelerine güvenlik gerekçesiyle izin vermediğini söyledi.

Davud, İsrail'in ramazan başında aldığı kararda tüm kadınların Kudüs'e geçmesine izin verdiğine ancak sahada büyük kısıtlamalar yaşandığına dikkati çekti.

Filistinli anne Eman Hüseyin ise bir oğlunun İsrail hapishanesinde tutuklu bulunduğunu ve işgalcilerin güvenlik bahanesiyle kendisinin Kudüs kentine girmesine izin vermediğini ifade etti.

İsrail güçlerinin kararını kınayan Hüseyin, "Bir Filistinlinin Kudüs'e girmesini ve Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemeye ne hakları var?" dedi.

İsrail güçleri, geçen hafta da ramazanın ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen çok sayıda Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişini engellemişti.

İsrail, 20 Mart'ta aldığı kararla Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cuma namazına katılmaları için yaş sınırı getirmişti.

Bu kapsamda işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 12 ila 45 yaşlarındaki Filistinli erkeklerin ramazanda cuma namazı için Aksa'ya girmeleri yasaklanmış, 45-55 yaşlarındaki erkeklere de özel izin şartı koşulmuştu.