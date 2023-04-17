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İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı reformu konusunda "mola verdiğini" söyledi

İsrail'de geniş çaplı protestolara neden olan tartışmalı yargı reformunu savunan Başbakan Binyamin Netanyahu, bir "mola vererek" karşıt görüşler arasında denge kurmaya çalıştığını belirtti.

17 Nisan 2023 Pazartesi 09:01
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İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı reformu konusunda "mola verdiğini" söyledi
New York

NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında konuşan Netanyahu, "her demokrasi gibi İsrail'de de uzlaşı konusunda zorluklar olabildiğini" belirtti.

Netanyahu, ülkesinde geniş çaplı protestolara neden olan tartışmalı yargı reformunu savundu ve bir mola vererek, "karşıt görüşler arasında denge kurmaya" çalıştığını kaydetti.

İsrail demokrasisinin güçlü olduğunu savunan Netanyahu, diğer yandan ülkesinin siyaseten "bölünmüş bir ülke" olduğunu kabul etti.

Netanyahu, yargı reformunun kendisine yöneltilen suçlama ve davaları etkilemeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yargı reformuyla ilgili endişelerinin iki ülke ilişkilerine etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili soruya Netanyahu, "Hayır." yanıtını verdi ve Biden'ın İsrail'in büyük bir dostu olduğunu ve "arkadaşlar arasında anlaşmazlıklar olabileceğini" ifade etti.

Netanyahu, ABD'nin İsrail'in vazgeçilmez ve açık ara en iyi müttefiki olduğunu düşündüğünü belirterek, "Karşılıklı işbirliğimiz birçok Amerikalı ve İsraillinin hayatını kurtarıyor." dedi.

İsrail Başbakanı, Mossad üst düzey yetkililerinin yargı reformuna karşı protestoları teşvik ettiği iddialarını yalanlayarak, bunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve Mossad, ordu ve güvenlik teşkilatlarının kendisiyle el ele çalıştığını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IsarilNetanyahuYargıreformu
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