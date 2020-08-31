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İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi

ABD'li ve İsrailli yetkilileri taşıyan uçak, İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk ticari uçuşu için kalkış yaptı. Tel Aviv’den kalkan uçakta İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın bulunduğu belirtildi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:01
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İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi

İSRAİL - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ABD’nin arabuluculuğu ile yapılan ‘normalleşme anlaşmasının’ ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş başladı. İsrail’in başkenti Tel Aviv’den kalkan uçakta İsrailli yetkililer ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın da bulunduğu belirtildi. Kalkış yapan uçağın Abu Dabi’ye iniş yapacağı ifade edilirken; yetkililer arasında yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılma yollarının ele alınacağı belirtildi.

BAE-İSRAİL ANLAŞMASI NEDİR?

ABD’nin arabuluculuğu ile yapılan anlaşma kapsamında Orta Doğu’da barışın tesis edileceği ve bölgedeki potansiyelin önünün açılacağı iddia ediliyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise söz konusu anlaşmanın iki devletli çözümü yok etmeye yönelik bir anlaşma olduğunun altını çizmişti.
 

İSRAİL’LE ANLAŞMA İMZALAYAN ÜNÇÜNCÜ ÜLKE OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

DHA

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İsrailBAE Arasında Ilk Ticari Uçuş Gerçekleştirildi
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