İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 757 ölüm

İSPANYA - İspanya’da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 757 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 14 bin 555’e; vaka sayısı ise 146 bin 690’a yükseldi.
DHA
İspanya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 14 bin 555’e çıktı.
İspanya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 14 bin 555’e çıktı.
İSPANYA - İspanya’da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 757 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 14 bin 555’e; vaka sayısı ise 146 bin 690’a yükseldi.
DHA