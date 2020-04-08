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İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 757 ölüm

İspanya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 14 bin 555’e çıktı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 16:44
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İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 757 ölüm

İSPANYA - İspanya’da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 757 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 14 bin 555’e; vaka sayısı ise 146 bin 690’a yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspanyaCovid19ölü Sayısı
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