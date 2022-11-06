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İspanya polisinden rekor uyuşturucu operasyonu

İspanya Sivil Muhafızları, Toledo, Ciudad Real, Velancia ve Asturias bölgelerinde yaptığı operasyonlarla 32 ton marijuana ele geçirdi. Polisten yapılan açıklamada, bunun rekor olduğu ifade edildi.

06 Kasım 2022 Pazar 11:27
İspanya polisinden rekor uyuşturucu operasyonu

İspanya Sivil Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun İspanya içinde, İsviçre, Hollanda, Almanya, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde satıldığı belirtildi. Polis, ele geçirilen marijuanaların toplam ağırlığının 32 ton olduğu ve bunun bir rekor olduğunu duyurdu. Operasyon kapsamında 9’u erkek, 11’i kadın olmak üzere 20 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin Toledo, Ciudad Real, Valencia ve Asturias’ta uyuşturucu yapımı ve dağıtımından sorumlu örgütün üyeleri oldukları bilgisi paylaşıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İspanya Sivil MuhafızlarıPolisUyuşturucuOperasyonIspanya
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