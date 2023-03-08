Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.375,89
ALTIN
1.104,78
DOLAR
18,94
STERLİN
22,44
EURO
19,98
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alıyor
Yeditepe Üniversitesi 9 Araştırma...
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B Sözleşmeli 80 Personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B...
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İspanya'da başlayan ikinci grip dalgası uzmanları şaşırttı

İspanya'da sonbahar-kış döneminde ikinci kez görülen grip dalgası, uzmanlar tarafından solunum virüslerinde alışık olunmayan bir durum olarak değerlendirildi.

08 Mart 2023 Çarşamba 16:27
İspanya'da başlayan ikinci grip dalgası uzmanları şaşırttı
Madrid

Ülkede kasım-aralık ayında görülen "grip A" dalgasından sonra şubat ayından itibaren "grip B" dalgası başladı.

Carlos III Sağlık Enstitüsü, grip B dalgasıyla ilgili yayımladığı raporda, normalde ilkbahara doğru azalması beklenen grip vakalarının şu anda sık görülmesinin ve bir sonbahar-kış dönemi içinde iki kez grip dalgası çıkmasının "olağan dışılığına" dikkati çekti.

Verilere göre, 20-26 Şubat tarihlerinde her 100 bin kişiden 258'inde grip vakası görüldüğü, şubat ortasında bu sayının 270 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar, Kovid-19'dan dolayı alınan önlemlerin etkisiyle vücut direncinin diğer virüslere karşı düştüğünü belirterek, "Kovid-19 bağışıklık sistemini etkiledi, bu bilimsel olarak tanımlanan bir bulgu. Bu da bizi her türlü solunum hastalığına daha yatkın hale getiriyor. Bu ikinci dalga birlikte yaşamın tekrar eskiye dönmesiyle birlikte hızla yükseldi." görüşünü savundu.

Grip B dalgasının özellikle 15 yaş altı çocuklarda görüldüğü ifade edildi.

İspanyol basını da alışılmışın dışında görülen grip vakaları için "Son aylarda eğer ateşin yoksa, burnun akmıyorsa ve öksürüğün yoksa şanslısın." diye yazdı.

Grip B dalgasının İspanya'dakine benzer şekilde Fransa'da da yüksek düzeyde olduğu belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IspanyaIkinci Grip Dalgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM Komiseri Türk'ten, Kıbrıs'ta taraflara "diyalog ve işbirliği" çağrısı
BM Komiseri Türk'ten, Kıbrıs'ta taraflara "diyalog ve işbirliği" çağrısı
NATO'ya göre Bahmut yakında düşebilir
NATO'ya göre Bahmut yakında düşebilir
Çekya'da asker kökenli yeni Cumhurbaşkanı Pavel yarın resmen göreve başlayacak
Çekya'da asker kökenli yeni Cumhurbaşkanı Pavel yarın resmen göreve başlayacak
İran'da kız öğrencilerin zehirlenme olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
İran'da kız öğrencilerin zehirlenme olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah'ı resmi törenle karşıladı
Bangladeş'te bir binadaki patlamada 14 kişi yaşamını yitirdi
Bangladeş'te bir binadaki patlamada 14 kişi yaşamını yitirdi
Kremlin: Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçiş için gerekli koşullar oluşmadı
Kremlin: Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçiş için gerekli koşullar oluşmadı
BM: Türkiye'deki depremlerin neden olduğu hasarın 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor
BM: Türkiye'deki depremlerin neden olduğu hasarın 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor
Deprem bölgesinde sürdürülebilir toparlanma şart
Deprem bölgesinde sürdürülebilir toparlanma şart

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi