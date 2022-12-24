İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı resmi olarak kuruldu

İSTANBUL (DHA)

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, "Hem üye sayısı hem gözlemci sayısı artan ve uluslararası arenada etkili olan bir konferans olarak yoluna devam edecektir. Bu konferansın ilk dönem başkanlığını Türk Anayasa Mahkemesinin üstlenmesi de bizim açımızdan çok gurur verici bir olay. Türkiye, bu konudaki tecrübelerini bugün burada kurulan konferansa da yansıtacak" dedi.

İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlendi. Kongrenin ikinci günü, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşti. Konferansta farklı ülkelerin anayasa mahkemesi başkanları ve yüksek mahkeme başkanları yer aldı. Ülke temsilcileri, tüzüğü imzaladı. 32 ülkenin oylarıyla kabul edilen tüzükle 'İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı' resmi olarak kurulmuş oldu. Konferansın kapanış konuşmasını da Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan yaptı.

"ULUSLARARASI ARENADA ETKİLİ BİR KONFERANS OLARAK YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan yaptığı kapanış konuşmasında, "İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'nın resmi olarak kuruluşuna biraz önce atılan imzalarla birlikte hepimiz şahit olduk. Konferansın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hem İslam dünyasına hem tüm insanlığa umarım faydalı bir organizasyon olarak doğar ve büyür, yoluna devam eder. Bugün burada 32 ülke katılımcı ama ben bu sayının önümüzdeki süreçte artacağını düşünüyorum. Hem üye sayısı hem gözlemci sayısı artan ve uluslararası arenada etkili olan bir konferans olarak yoluna devam edecektir. Buna inanıyorum" dedi.