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İran: Ruhani New York'ta Trump ile görüşmeyecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin New York ziyaretinde Donald Trump’la görüşmeyeceğini belirterek, “Bu konuda yayınlanan haberleri teyit etmiyorum. Trump ile görüşme Ruhani’nin programında yer almıyor” dedi.

İran: Ruhani New York'ta Trump ile görüşmeyecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin New York ziyaretinde Donald Trump’la görüşmeyeceğini belirterek, “Bu konuda yayınlanan haberleri teyit etmiyorum. Trump ile görüşme Ruhani’nin programında yer almıyor” dedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:29
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İran: Ruhani New York'ta Trump ile görüşmeyecek

İRAN - İran Mehr haber ajansı, Musevi’nin sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısındaki konuşmasına yer verdi.

Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif’in 17-27 Eylül tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek BM 74. Genel Kurul Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Ruhani’ye eşlik edeceğini bildirdi.

Musevi, Ruhani ile Zarif’in BM Genel Kurul Toplantısı sırasında İran’ın dost ülkelerini temsil eden üst düzey yetkililerde bir araya geleceğini de sözlerini ekledi.

Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin New York ziyaretinde Donald Trump’la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, “Bu konuda yayınlanan haberleri teyit etmiyorum. Trump ile görüşme Ruhani’nin programında yer almıyor” dedi.

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçlayan ABD’li yetkililere tepki gösteren Musevi, bu iddiaların mesnetsiz ve kabul edilmez olduğunu vurgulayarak, “Bunlar İran karşıtı 'maksimum yalan' politikası doğrultusunda öne sürülen iddialardır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas MuseviCumhurbaşkanı RuhaniNew YorkTrump
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