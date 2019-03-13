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İran petrol ihracatını durduracağız

Pompeo: İran petrol ihracatını en kısa sürede durduracağız

İran petrol ihracatını durduracağız

Pompeo: İran petrol ihracatını en kısa sürede durduracağız

13 Mart 2019 Çarşamba 10:47
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İran petrol ihracatını durduracağız

İstanbul (DHA)

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söyledi.

Pompeo, ABD’nin baskıları etkisiyle, İran'ın küresel petrol ticaretindeki etkisinin iyice azaldığını ve ihracatının başarısız kaldığını vurguladı.

CERAWeek enerji zirvesinde konuşan Pompeo, İran’ın enerji sektörü ile başta Irak olmak üzere Orta Doğu’da etkisini artırdığını söyledi ve ekledi:

"ABD bağımsız, egemen bir Irak'ı geliştirmek için çalışırken, İran enerjisini bir tabi devlet oluşturmak için kullanıyor. Geçtiğimiz aylarda, dünyadaki İran ham petrolünün akışını azaltmak, İran liderlerini kendi vatandaşlarını korumak, vatandaşlarına istediklerini vermek, terör riskini ve Orta Doğu’daki istikrarsızlığı azaltmakya ikna etmek için çok çalıştık."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Petrol IhracatıIran Petrol
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