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İran heyetinin hafta sonuna kadar Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor

İran, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik ile konsolosluğun açılması için iki ayrı heyetin hafta sonuna kadar söz konusu ülkeye gideceğini bildirdi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 10:44
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İran heyetinin hafta sonuna kadar Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor
Tahran

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Basra Körfezi Genel Müdürü Ali Rıza Enayeti, İran'ın büyükelçilik ile konsolosluğunun açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'la ön istişarelerin yapıldığını kaydetti.

İran heyetinin Dışişleri Bakanlığındaki çalışmalarında son aşamaya geldiğini aktaran Enayeti, "Tüm idari çalışmalar tamamlandı. Heyetin hafta sonuna kadar Suudi Arabistan'a hareket etmesi bekleniyor." açıklamasında bulundu.

Enayeti, Riyad'daki büyükelçilik ile Cidde'deki konsolosluğun yeniden açılmasının hazırlıklarını yapmak ve gerekli önlemleri almak üzere İranlı iki ayrı heyetin görevlendirildiğini kaydetti.

İki taraf arasında imzalanan hava taşımacılığı anlaşmasının aktif hale gelmesi için teknik heyetlerin birbiriyle görüşmesi gerektiğini kaydeden Enayeti, "Buna istinaden İran ile Suudi Arabistan arasındaki gidiş-dönüş seferlerinin yeniden başlatılmasına karar verildi."ifadelerini kullandı.

İran ve Suudi Arabistan büyükelçilerin açılması kararı almıştı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.

İki ülke tarafından imzalanan ortak bildiride, mart ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmada öngörülen iki aylık süre içinde (mayıs ayına kadar) Tahran ve Riyad'daki büyükelçilikler ile Meşhed ve Cidde'deki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabakata varılmıştı.

Nasır bin Avad Al Ganum başkanlığındaki Suudi Arabistan teknik heyeti, İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile dün başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

İki ülke dışişleri bakanlarının 6 Nisan'da anlaşmaya vardığı toplantının devamı niteliğinde olan görüşmede "Suudi Arabistan, İran ve Çin'in ortak üçlü anlaşmasının uygulanması" ele alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranSuudiarabistan
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