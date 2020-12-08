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İran: Fakhrizadeh uydu kontrollü makineli tüfekle öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi’nin basına yaptığı açıklamada, kasım ayında suikastla öldürülen nükleer bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh’in 'uydu kontrollü akıllı sistemle donatılmış bir makineli tüfekle' öldürüldüğünü yazdı.

08 Aralık 2020 Salı 12:10
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İran: Fakhrizadeh uydu kontrollü makineli tüfekle öldürüldü

İRANİran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi İran basınına verdiği demeçte, kasım ayında suikastla öldürülen nükleer bilim insanı Mohsen Fakhrizadeh’in yapay zeka ve "uydu kontrollü akıllı sistemle donatılmış bir makineli tüfekle” öldürüldüğünü söyledi.

Komutan Yardımcısı Fadavi, “Yerde hiçbir terörist yoktu ... Şehit Fakhrizadeh, kameralı gelişmiş bir silah ona odaklandığı sırada aracını kullanıyordu. Makineli tüfek, bir kamyonet üzerine yerleştirildi ve bir uydu tarafından kontrol ediliyordu” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali FadaviSuikastİranNükleer Bilim Adamı Mohsen Fakhrizadeh
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