Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91322
ALTIN
216.618
DOLAR
5.2645
STERLİN
6.6884
EURO
6.0358
KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu
FIFA kokartı takacak Türk hakemler...
'Donan su sayacına ateş tutmayın, sıcak su dökmeyin'
'Donan su sayacına ateş tutmayın,...
413 ilaç geri ödeme listesine alındı
413 ilaç geri ödeme listesine...
Muhsin Ertuğral, Maritzburg United'de
Muhsin Ertuğral, Maritzburg United'de

İran'dan Trump'ın sürpriz Irak ziyaretine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ve gizli ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu savundu.

İran'dan Trump'ın sürpriz Irak ziyaretine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ve gizli ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu savundu.

28 Aralık 2018 Cuma 15:56
0 Okunma
İran'dan Trump'ın sürpriz Irak ziyaretine tepki

TAHRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Donald Trump'ın çarşamba günü sürpriz bir şekilde Irak'ın batısındaki Enbar Vilayeti'nde yer alan Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaretiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada Washington yönetimini eleştirdi.

ABD'nin bölgedeki ve Irak'taki askeri varlığının sayısız müdahaleler, harcanan milyarlarca dolar ve bu ülke halkı için telafi edilemez ağır maliyetlerin sonucunda "kanunsuz ve meşru olmayan" bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren Kasımi, "Trump bugün gizli bir şekilde, en sıkı güvenlik önlemleri altında bölgedeki bir ülkenin topraklarına gelmek zorunda kalıyor ve bu uzmanlar, Iraklı makamlar ve ülke halkının muhalefetine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Kasımi, Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve Irak'ın ulusal egemenliğine karşı saygısızlık anlamına geldiğini ifade etti.

Bölge hükümetleri ve halklarının hiçbir zaman "işgalci yabancı güçlerin" bölge ülkeleri arasında ikilik çıkarmasına izin vermeyeceğini belirten Kasımi, "Yabancı güçler er ya da geç mutlaka bölgeyi terk edecektir. Bölge ülkeleri, güvenlik ve istikrarın bölgesel dinamiklere ve kaynaklara dayanarak sağlanmasından başka çare olmadığını görmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, çarşamba akşamı eşiyle Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etmişti.

Amerikan askerleriyle ile bir araya gelen Trump, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız." diye konuşmuş ve 3,5 saat süren sürpriz ziyaretinin ardından Irak hükümet yetkilileriyle görüşmeden ülkeden ayrılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranTrumpIrakZiyaretTepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail ile Brezilya arasında ilişkilerde yeni bir dönem
İsrail ile Brezilya arasında ilişkilerde yeni bir dönem
Pakistan FETÖ'yü terör örgütü ilan etti
Pakistan FETÖ'yü terör örgütü ilan etti
Türkiye'den İdlib'deki sel felaketi mağdurlarına yardım eli
Türkiye'den İdlib'deki sel felaketi mağdurlarına yardım eli
Suudi Arabistan'da kabine revizyonu
Suudi Arabistan'da kabine revizyonu
Rafsancani'nin kızından 'rejim içeriden çöktü' yorumu
Rafsancani'nin kızından 'rejim içeriden çöktü' yorumu
Belçika'da 'sarı yeleklilerden' yol kapatma eylemi
Belçika'da 'sarı yeleklilerden' yol kapatma eylemi
Etna Yanardağı'nın çevresindeki depremlerde 10 kişi yaralandı
Etna Yanardağı'nın çevresindeki depremlerde 10 kişi yaralandı
Japonya ticari balina avcılığını serbest bırakıyor
Japonya ticari balina avcılığını serbest bırakıyor
İran 3 milyon varil petrolü borsada satacak
İran 3 milyon varil petrolü borsada satacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ