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İran'daki depremde yaralı sayısı 1167'ye yükseldi

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 28 Ocak'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 1167'ye çıktı.

30 Ocak 2023 Pazartesi 15:55
İran'daki depremde yaralı sayısı 1167'ye yükseldi

İSTANBUL - İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde yaralananlara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Mutemediyan, "Hoy kentindeki depremde şu ana kadar yaralananların sayısı 1167 olarak tespit edildi." dedi.

İranlı yetkili, depremden etkilenen 70 köydeki evlerin yüzde 20 ile 70 hasar gördüğünü kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre 28 Ocak Cumartesi günü, İran'ın Hoy kentinde yerel saatle 21.44'te, yerin 6,49 kilometre derinliğinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İran Acil Durum Başkanı Mücteba Halidi, dün yaptığı açıklamada, Hoy kentindeki depremde 3 kişinin öldüğünü, 973 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

AA

Son Güncelleme: 30.01.2023 15:58
Anahtar Kelimeler:
İranDeprem
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