İran'da koronavirüsten 24 saatte 17 kişi daha öldü

TAHRAN - İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 1 günde 1234 kişinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını, virüsü taşıyan kişi sayısının 4 bin 747’ye yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, hastalığa yakalanan toplam 913 kişinin iyileşerek, tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiğini bildirdi. Yetkili, şüpheli durumda olan 15 bin 981 kişinin hastanelerde bulunduğunu kaydetti. Hastalığın en çok yayıldığı il ise 1413 vakayla Tahran oldu. Öte yandan Kiyanuş Cihanpur’un sürekli peçeteyle alnını silmesi, basın mensuplarının dikkatini çekti.