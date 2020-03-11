Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İbrahim Üzülmez: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız
İbrahim Üzülmez: Telafisi olmayan maçlar...
İETT 3 bin 600 şoförünü “Mesleki Yeterlilik” sınavına alacak
İETT 3 bin 600 şoförünü...
Üniversiteden ‘koronavirüs’ önlemi: Bahar tatilini öne çekti
Üniversiteden ‘koronavirüs’ önlemi: Bahar tatilini...
"Koronavirüs sigara içenleri daha çok etkiliyor"
"Koronavirüs sigara içenleri daha çok...
Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'nda koronavirüs temizliği
Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'nda koronavirüs...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354’e çıktı

İran’da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 354’e, vaka sayısı 9 bine yükseldi.

11 Mart 2020 Çarşamba 14:30
0 Okunma
İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354’e çıktı

TAHRAN - İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 354’e yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, son bir günde 958 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 9 bine çıktığını açıkladı.

BAKANLAR KURULU, KORUYUCU MASKEYLE YAPILDI

Bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla toplanan Bakanlar Kurulu’nda, bakanların, Ruhani’den uzak oturması ve koruyucu maske kullanması dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi’nin düzenlediği basın toplantısı ise sanal ortamdan yapıldı. Basın mensupları, Musevi’ye internet üzerinden sorularını sordu.

Öte yandan, koronavirüs teşhisi koyulan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İran Sağlık BakanlığıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'da koronavirüs önlemi: Milletvekillerinin yurt dışına çıkışına sınırlama
Ukrayna'da koronavirüs önlemi: Milletvekillerinin yurt dışına çıkışına sınırlama
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 284’e yükseldi
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 284’e yükseldi
İtalya'da virüs nedeniyle çıkan hapishane isyanlarında ölü sayısı 7'ye çıktı
İtalya'da virüs nedeniyle çıkan hapishane isyanlarında ölü sayısı 7'ye çıktı
İran'da 54 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
İran'da 54 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Fransa Kültür Bakanı Riester’e, koronavirüs teşhisi konuldu
Fransa Kültür Bakanı Riester’e, koronavirüs teşhisi konuldu
KKTC Sağlık Bakanı: Alman turistte koronavirüs tespit edildi
KKTC Sağlık Bakanı: Alman turistte koronavirüs tespit edildi
Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı
Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı
KKTC polisi ile BM askerleri arasında 'sınır kapısı' gerginliği
KKTC polisi ile BM askerleri arasında 'sınır kapısı' gerginliği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı