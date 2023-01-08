İran'da, Fransa'ya "Hamaney karikatürlerine tepki" gösterisi

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, dergideki karikatürlere tepki göstererek, “Fransa utan, düşmanlığı bırak”, “Kahrolsun İngiltere, kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun Fransa, kahrolsun Amerika” şeklinde slogan attı.

Güvenlik güçlerinin müdahale etmediği gösteride, basın açıklaması okuyan grup daha sonra dağıldı.

Diğer yandan, din adamlarının çağrısıyla Kum kentinde bulunan Hazreti Masume Türbesi’nde toplanan kalabalık grup da Fransa karşıtı sloganlar atarak, söz konusu karikatürlere tepki gösterdi.

- Charlie Hebdo’da yayınlanan karikatürler

Charlie Hebdo dergisi, İran'daki protestoları desteklemek amacıyla geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.

Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche'u Dışişleri Bakanlığına çağıran İran, Fransa hükümetine nota vermişti.

İran ayrıca tepki olarak Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Tahran’daki İran Araştırmaları Enstitüsünü kapatma kararı almıştı.