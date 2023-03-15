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İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 26 kişi öldü, 4 bin 368 kişi yaralandı

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında, ülke genelinde 26 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 368 kişinin yaralandığı bildirildi.

15 Mart 2023 Çarşamba 12:52
İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 26 kişi öldü, 4 bin 368 kişi yaralandı

İSTANBUL - İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, "Çarşamba Suri" kutlamalarında meydana gelen olaylara ilişkin bilgi verdi.

Miadfer, "Yaşanan kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 368 kişi yaralandı." dedi.

Ölümlü kazaların çoğunun Tahran, Tebriz, Hamedan, Urumiye, Kazvin ve Fars eyaletlerinde yaşandığını dile getiren Miadfer, yaralanma olaylarında bu yıl, geçen yıla göre yüzde 22 oranında artış yaşandığını kaydetti.

İran'da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da Nevruz 21 Mart'ta başlıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranÇarşamba Suri
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