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İran: Batı Asya’nın en büyük Nükleer Tıp Hastanesini inşa ediyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Başkanı Ali Ekber Salihi, İran’ın Batı Asya’nın en büyük nükleer tıp hastanesini yapmaya başladıklarını söyledi.

İran: Batı Asya’nın en büyük Nükleer Tıp Hastanesini inşa ediyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Başkanı Ali Ekber Salihi, İran’ın Batı Asya’nın en büyük nükleer tıp hastanesini yapmaya başladıklarını söyledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:18
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İran: Batı Asya’nın en büyük Nükleer Tıp Hastanesini inşa ediyoruz

İRAN - İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İAEK Başkanı Salihi’nin Elburz eyaletinde nükleer tarım ve tıp araştırma merkezini ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunduğunu duyurdu. Ajans, Salihi’nin Tahran'ın batısında yeralan Elburz eyaletinde Batı Asya’nın  en büyük nükleer tıp hastanesini inşa etmeye başladıklarını söylediğini duyurdu. Ajans, Salihi’nin “Bu hastaneden dünyada sadece 6 tane var ve yapmaya başladığımız devasa hastane Batı Asya’nın en büyüğü olacak” dediğini duyurdu.
 

Programda Salihi ayrıca, son yıllarda uranyum arama ve çıkarma alanında büyük ilerleme kaydettiklerini; uranyum üretimini 10 tondan 30 tona yükselttiklerini, şimdi de bu miktarı 50 tona çıkarmayı planladıklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Başkanı Ali Ekber SalihiİranNükleer Tıp Hastanesi
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