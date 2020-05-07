Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Adnan Dalgakıran: Şartların çok değişmesi lazım
Adnan Dalgakıran: Şartların çok değişmesi...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Hindistan'da askeri helikopter düştü
Hindistan'da askeri helikopter düştü
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz...
Adıyaman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman'da 3 terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Irak'ta yeni hükümet göreve başladı

Irak'ta siyasi kriz sona erdi. Yaklaşık beş aydan bu yana iktidar boşluğu yaşanan Irak'ta, Başbakan Kazımi liderliğindeki yeni hükümet, parlamentodan onay alarak görevine başladı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 14:11
0 Okunma
Irak'ta yeni hükümet göreve başladı

IRAK - Irak'ta Aralık 2019'dan bu yana yaşanan  iktidar boşluğu sona erdi. Irak Parlamentosu'nda dün akşam gerçekleştirilen oturumda, Mustafa Kazımi başkanlığındaki yeni kabineyi onayladı. Onayın ardından Başbakan Kazımi ve 15 bakanın yemin töreni gerçekleştirildi. Söz konusu oturum, koronavirüs salgını nedeniyle, 329 milletvekilinden 255'inin katılımı ile yapıldı. Milletvekilleri, sosyal mesafe kurallarına göre oturdukları meclis salonunda eldiven ve maske taktı. Yeni Irak hükümetinde, aralarında Dışişleri ile Petrol bakanlığı gibi önemli bakanlıkların da bulunduğu yedi koltuğa kimin oturacağı hala belirsizliğini koruyor. Yeni başbakan Kazımi, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, ülkeyi erken seçime götürmek istediğini ifade etti.

İLK KUTLAMA ABD'DEN GELDİ


Öte yandan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’yi, yemin töreninin ardından ilk tebrik eden isimlerden biri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerikan hükümetinin, Irak'ın İran'dan 120 gün daha doğalgaz ithal etmesine, "yeni Irak hükümetinin başarılı olması adına gerekli olan koşulların oluşması için" izin verdiği de bildirildi.ABD ile iyi ilişkiler içinde olan 53 yaşındaki yeni Irak Başbakanı Kazımi, ülkesinin İran ve ABD ile olan ilişkilerinde bir denge tutturmaya çalışacağını dile getirdi. Irak bu dönemde sadece koronavirüs krizi ile değil aynı zamanda ağır bir ekonomik kriz ile de mücadele ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Irakta Yeni Hükümet Göreve Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Hindistan'da askeri helikopter düştü
Hindistan'da askeri helikopter düştü
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
ABD'de koronavirüs testi kuyruğu
ABD'de koronavirüs testi kuyruğu
Almanya’da koronavirüs bilançosu
Almanya’da koronavirüs bilançosu
Trump’tan maske üretim tesisine "maskesiz" ziyaret
Trump’tan maske üretim tesisine "maskesiz" ziyaret
Rusya’da son 24 saatte 10 bin 559 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 10 bin 559 yeni koronavirüs vakası
Salgının başladığı Çin’de sürücüsüz robot taksiler piyasada
Salgının başladığı Çin’de sürücüsüz robot taksiler piyasada
Soğuk Savaş yıllarından bu yana ilk kez Barents Denizi’nde
Soğuk Savaş yıllarından bu yana ilk kez Barents Denizi’nde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı