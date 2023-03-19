Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Irak ile İran arasında "güvenlik anlaşması" imzalandı

Irak ile İran, sınır güvenliğini de kapsayan güvenlik anlaşması imzaladı.

19 Mart 2023 Pazar 18:49
Irak ile İran arasında "güvenlik anlaşması" imzalandı

Irak/Bağdat

Irak Başbakanlık Basın Ofisinin yazılı açıklamasına göre Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat’ta bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.
İki ülke ilişkileriyle bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sudani, Irak'ın hiçbir komşu ülkeye yönelik "saldırı sahası" olmasına izin vermeyeceğini belirtti.
Sudani ve Şemhani görüşmesinde Çin’in arabuluculuğunda İran ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmaya da değinilirken, konuya dair detay verilmedi.
Görüşme kapsamında, İran ile ortak sınırları koruma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaşma imzalandı.
Şemhani’nin Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakİranAnlaşma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'de sağanak sonrası binlerce sivilin yaşadığı çadırları su bastı
İdlib'de sağanak sonrası binlerce sivilin yaşadığı çadırları su bastı
Çanakkale şehitleri, İngiltere'deki Türk Deniz Şehitliği'nde anıldı
Çanakkale şehitleri, İngiltere'deki Türk Deniz Şehitliği'nde anıldı
Türkiye'de deprem bölgesinde görev yapan Ukraynalı ekibe devlet nişanı verildi
Türkiye'de deprem bölgesinde görev yapan Ukraynalı ekibe devlet nişanı verildi
KKTC'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı
KKTC'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar sürüyor
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar sürüyor
New York Türkevi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı
New York Türkevi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı
Biden, Putin'in savaş suçları işlediğini söyleyerek, UCM'nin kararını haklı buldu
Biden, Putin'in savaş suçları işlediğini söyleyerek, UCM'nin kararını haklı buldu
Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliğinde depremzedelerle dayanışma konseri düzenlendi
Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliğinde depremzedelerle dayanışma konseri düzenlendi
Lübnan'ın Trablusşam kentinde "ramazanı karşılama" etkinliği düzenlendi
Lübnan'ın Trablusşam kentinde "ramazanı karşılama" etkinliği düzenlendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi