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İngiltere’de testlerin %30’u yanlış olabilir

İngiltere’de negatif çıkan testlerin yüzde 30’u yanlış olabilir

17 Mayıs 2020 Pazar 16:48
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İngiltere’de testlerin %30’u yanlış olabilir

İngiltere (DHA)

İngiltere’de bilim insanları, negatif çıkan koronavirüs (Covid-19) testlerinin yanlış olabileceğini ifade etti. Bu şekilde hasta olmadığını düşünen ancak virüsü taşıyan kişilerin hastalığı daha hızlı yayabileceği belirtildi.

İngiltere’deki bilim insanları, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanan PCR koronavirüs testlerinde sonucu negatif çıkanların yüzde 30’unun sonuçlarının yanlış olabileceğini belirtti. Bilim insanları, testlere yüzde 100 güvenilmemesi gerektiğini; semptomların da dikkate alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

‘FARKLI SEMPTOMLAR DA DİKKATE ALINMALI’

Koronavirüsün başlıca semptomları olarak bilinen yüksek ateş ve öksürüğün yanı sıra kas ağrısı, tat ve koku kaybı ve baş ağrılarının da dikkate alınması gerektiği belirtildi. İngiliz sağlıkçılar, bu semptomları gösteren ancak koronavirüs taşıdığını düşünmediği için karantina ve kısıtlamalara uymayan kişilerin virüsün yayılmasında önemli bir etken olabileceğini kaydetti.

‘NEGATİF ÇIKAN TESTLERİN YÜZDE 30’U YANLIŞ OLABİLİR’

Warwick Üniversitesi Viroloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Lawrence Young, “Yanlış çıkan testlerin yüzde 30 oranında olduğunu düşünüyorum” dedi ve test sayılarının arttığı bu günlerde bu oranın çok sayıda insana tekabül edeceğini ekledi.

TESTLER NEDEN YANLIŞ ÇIKIYOR?

Yapılan incelemelere göre, testlerin yanlış çıkmasının en büyük nedenlerinden birincisi; sağlıkçıların yaptıkları insani hatalar olarak yorumlanıyor. İkincisi ise testlerin doğru çalışmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çok sayıda ülke, ilk test sonuçlarının ardından ikinci bir test ile doğrulama yapıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ingiltere TestKoronavirüs Test
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