Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426
ALTIN
456.485
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.0892
EURO
9.2192
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci...
20 personel alınacak
20 personel alınacak
Proje Teknik Elemanı Alınacak
Proje Teknik Elemanı Alınacak
100 Adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecektir
100 Adet S plaka...
242 öğretim üyesi alınacak
242 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İngiltere’de sınırında bekleyen 36 sürücünün testi pozitif

İngiltere’de koronavirüsün (Covid-19) mutasyon geçirdiğinin tespit edilmesinin ardından Dover kentinde oluşan TIR kuyruğunda bekleyen sürücülerin 36’sında koronavirüs tespit edildi.

27 Aralık 2020 Pazar 08:32
3 Okunma
İngiltere’de sınırında bekleyen 36 sürücünün testi pozitif

İngiltere'de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından, Fransa’nın sınırları kapatmasıyla Dover kentinde binlerce TIR’lık kuyruk oluştu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 15 bin 526 koronavirüs testinin yapıldığını ve 36 sürücüde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Hala 1600 TIR’ın Fransa’ya geçiş için beklediği ifade edildi.

TIR KUYRUĞU DAĞILIYOR

Shapps, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sabırları için Kent'teki tüm nakliyecilere ve Fransa sınırı aniden kapandıktan sonra yorulmadan yardım eden herkese teşekkür ederim” dedi ve 4 bin 500’den fazla TIR’ın Fransa’ya doğru yola çıktığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereSınırşoförSürücüKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran’da çıkartma teknesi alabora oldu: 7 kayıp
İran’da çıkartma teknesi alabora oldu: 7 kayıp
Pakistan’da bomba yüklü motosikletle saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
Pakistan’da bomba yüklü motosikletle saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
Japonya’dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı
Japonya’dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı
Ukrayna'da ‘Süpermen’ kıyafetli genç dehşet saçtı
Ukrayna'da ‘Süpermen’ kıyafetli genç dehşet saçtı
Kıbrıs'lı şehit çocuklar törenle toprağa verildi
Kıbrıs'lı şehit çocuklar törenle toprağa verildi
Mali muhalefet lideri Cisse koronavirüsten öldü
Mali muhalefet lideri Cisse koronavirüsten öldü
İklim krizi Hazar Denizi’ni tehdit ediyor
İklim krizi Hazar Denizi’ni tehdit ediyor
Moldova Başbakanı Chicu istifa etti
Moldova Başbakanı Chicu istifa etti
AB Komisyonu'ndan Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon
AB Komisyonu'ndan Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma