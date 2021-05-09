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İngiltere’de Sadık Han, ikinci kez belediye başkanı seçildi

İngiltere’de yerel seçimlerde Sadık Han, ikinci kez başkent Londra’da belediye başkanı seçildi.

09 Mayıs 2021 Pazar 10:24
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İngiltere’de Sadık Han, ikinci kez belediye başkanı seçildi

İngiltere’de yapılan yerel seçimlerde, İşçi Partisi’nin Müslüman adayı Sadık Han, ikinci kez Londra Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Başkent Londra’da yaklaşık 6 milyon seçmen oy kullandı. Sadık Han, 1 milyon 206 bin 34 oy alırken, Muhafazakar Parti’den Shaun Bailey, 977 bin 601 oyla ikinci sırada yer aldı. Seçim sonuçları kapsamında 2016’da ilk kez belediye başkanlığı görevine gelen Han’ın ikinci dönemi başladı. Belediye binasında seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Han, “Londra için daha iyi, daha parlak bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için her şeyi zorlayacağız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereSadık HanBelediyeBaşkanLondra
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