İngiltere’de kanalizasyon 300 tonluk yağ ile tıkandı

İngiltere (DHA)

İngiltere’de su temini yönetimi ile atık su arıtımından sorumlu su idaresi, Birmingham kentinin kanalizasyonunun 300 tonluk yağ kütlesi sebebiyle tıkandığını ve temizleme işleminin haftalarca süreceğini açıkladı.

İngiltere kanalizasyon ve su idaresi Seven Trent yaptığı açıklamada “Severn Trent'ten ekipler, Birmingham, Hodge Hill'de bir kanalizasyon kanalını tıkayan dev bir yağ dağını (fatberg) temizlemek için çok çalışıyorlar. Bir metre yüksekliğinde ve 1000 metreden uzun olduğu tahmin edilen yağ dağının 250 aile arabasına eşdeğer yaklaşık 300 ton ağırlığında olduğuna inanılıyor. Tıkanıklığın gerçek boyutu, kaldırılıncaya kadar bilinmeyecek olsa da muhtemelen Severn Trent'in uğraştığı en büyük tıkanıklardan biri. Ekipler, bütün gün yağ dağıyla uğraşıyor fakat temizliğin Haziran’a kadar sürmesi bekleniyor” denildi.

Tıkanıklığa, ıslak mendil, bezler ve sıhhi ürünler de dahil olmak üzere kanalizasyonda çözünmeyen ürünlere yapışan pişirme yağları ve gres yağlarının sebep olduğu belirtildi.