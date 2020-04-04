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İngiltere’de 708 kişi daha hayatını kaybetti

İngiltere son 24 saat içinde 708 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını haybettiğini bildirdi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:54
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İngiltere’de 708 kişi daha hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle İngiltere’de son 24 saatte 708 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde toplamda 4 bin 313 kişi öldü.

Ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısının ise 41 bin 903’e yükseldiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsVakaVefatCovid19PandemiSalgınHastalık
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