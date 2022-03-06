İngiltere: Ukrayna savunması Rusya’yı yavaşlatıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın istihbarat raporuna göre, Ukraynalıların geniş çaplı ve güçlü savunma yaptığı ve bu durumun Rusya’yı şaşırttığı belirtildi. Rusya’nın Harkiv, Chernihiv ve Mauripol’de nüfus açısından kalabalık yerleşim bölgelerini hedef alarak karşılık verdiği ifade edildi. Ukraynalıların, Rus ordusunun tedarik hatlarını hedef aldığı ve bu durumun Rus kara birliklerinin ilerlemesini yavaşlattığı belirtildi.

İNGİLTERE'DEN 25 MİLYON POUNDLUK KAMU BAĞIŞI

İngiltere hükümetinin Ukrayna’ya destek amacıyla bir dizi ekonomik, insani ve savunma amaçlı askeri yardım sağladığı, Rusya ve Belarus’a ek yaptırımlar uyguladığı ifade edildi. Buna göre, 25 milyon poundluk kamu bağışıyla birlikte hayati tıbbi malzeme desteği verildiği belirtildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne hayati silahlar tedarik etmek için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam eden İngiltere, askeri yardım sağladığını ifade etti.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda yapılan açıklamada ise “Mevcut yaptırımlarımıza ek olarak, tüm G7 ülkelerinin Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarmaya yönelik ortak kararı da dahil olmak üzere, Rus işletmeleri, bankaları ve bireyleri üzerinde geniş kapsamlı yaptırımlar uygulama” ifadeleri yer aldı.