Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.990,75
ALTIN
899,24
DOLAR
14,23
STERLİN
18,91
EURO
15,61
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İngiltere: Ukrayna savunması Rusya’yı yavaşlatıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna savunmasına dair edindiği istihbarat raporunda Ukraynalıların Rus ordusunun tedarik hatlarını hedef aldığını ve bu durumun Rus kara birliklerini yavaşlattığını açıkladı. 

06 Mart 2022 Pazar 12:50
İngiltere: Ukrayna savunması Rusya’yı yavaşlatıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın istihbarat raporuna göre, Ukraynalıların geniş çaplı ve güçlü savunma yaptığı ve bu durumun Rusya’yı şaşırttığı belirtildi. Rusya’nın Harkiv, Chernihiv ve Mauripol’de nüfus açısından kalabalık yerleşim bölgelerini hedef alarak karşılık verdiği ifade edildi. Ukraynalıların, Rus ordusunun tedarik hatlarını hedef aldığı ve bu durumun Rus kara birliklerinin ilerlemesini yavaşlattığı belirtildi.

İNGİLTERE'DEN 25 MİLYON POUNDLUK KAMU BAĞIŞI

İngiltere hükümetinin Ukrayna’ya destek amacıyla bir dizi ekonomik, insani ve savunma amaçlı askeri yardım sağladığı, Rusya ve Belarus’a ek yaptırımlar uyguladığı ifade edildi. Buna göre, 25 milyon poundluk kamu bağışıyla birlikte hayati tıbbi malzeme desteği verildiği belirtildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne hayati silahlar tedarik etmek için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam eden İngiltere, askeri yardım sağladığını ifade etti.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda yapılan açıklamada ise “Mevcut yaptırımlarımıza ek olarak, tüm G7 ülkelerinin Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarmaya yönelik ortak kararı da dahil olmak üzere, Rus işletmeleri, bankaları ve bireyleri üzerinde geniş kapsamlı yaptırımlar uygulama” ifadeleri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Savunma BakanlığıUkraynaRusyaSavaşİngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Zelenski, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Yardım malzemesi taşıyan araçların geçişi kolaylaştırıldı
Yardım malzemesi taşıyan araçların geçişi kolaylaştırıldı
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Ukrayna’da
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Ukrayna’da
Ukrayna’da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor
Ukrayna’da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor
IAEA Genel Direktörü Grossi: Çernobil’e gitmek için iki tarafla görüştüm
IAEA Genel Direktörü Grossi: Çernobil’e gitmek için iki tarafla görüştüm
Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı
Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı
IAEA uyardı: Zaporjiya Nükleer Santrali’nde güç kullanmayı derhal durdurun
IAEA uyardı: Zaporjiya Nükleer Santrali’nde güç kullanmayı derhal durdurun
Rusya tarafından kuşatılan Mariupol’de bombardıman devam ediyor
Rusya tarafından kuşatılan Mariupol’de bombardıman devam ediyor
'Neden Geldim Amerika’ya? kitabımın imza gününü İstanbul'da gerçekleştirdik!
'Neden Geldim Amerika’ya? kitabımın imza gününü İstanbul'da gerçekleştirdik!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma