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İngiltere: Rusya en kritik iki eksiği muharebe piyadeleri ve ast komutanlar

16 Eylül 2022 Cuma 14:37
İngiltere: Rusya en kritik iki eksiği muharebe piyadeleri ve ast komutanlar

İNGİLTERE - İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan istihbarat raporunda, askeri öğrencilerin eğitiminin hızlandırılmasının ve Wagner'in saldırı birlikleri talebinin, Rusya’nın askeri personel krizi konusundaki en kritik iki eksikliğinin muharebe piyadeleri ve ast komutanlar olduğuna dikkat çekildi.


 

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Rusya-Ukrayna savaşına dair yayınladığı istihbarat raporunda, Kremlin bağlantılı Rus özel askeri şirketi Wagner Grubu’nun, neredeyse temmuz ayından bu yana Rus hükümlüleri Ukrayna’da hizmete almak için bir kampanya yürüttüğü belirtildi. Mahkumlara cezalarının hafifletilmesi ve nakit teşviklerin teklif edildiği aktarılan raporda, “Wagner'in sahibi Yevgeny Prigozhin'in mahkumlara askere alma konuşması yaptığını gösteren, yakın zamanda yayınlanan bir videoyla bu durum yeniden gündeme geldi. Videoda Prigozhin, yalnızca 'saldırı birlikleri için savaşçılar' aradığını vurguluyor” denildi.


 

‘RUSYA’NIN PERSONEL SORUNU GİDEREK DAHA ŞİDDETLİ HALE GELDİ’


 

Öte yandan Rus askeri akademilerinin eğitim dönemini kısaltarak öğrencilerin mezuniyet tarihlerini öne çektiği belirtilen raporda, “Bu neredeyse kesinlikle, öğrencilerin Ukrayna operasyonunu desteklemek için konuşlandırılabilmesi için. Rusya'nın personel sayısı sorununun etkisi giderek daha şiddetli hale geldi. Askeri öğrencilerin eğitiminin hızlandırılması ve Wagner'in saldırı birlikleri talebi, askeri personel krizindeki en kritik iki eksikliğin muhtemelen muharebe piyadeleri ve genç komutanlar olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereRusya
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