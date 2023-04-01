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İngiltere'nin ünlü kütüphanesinde toplu iftar programı düzenlendi

İngiltere'de "Ramazan Çadırı Projesi" tarafından ülkede geleneksel hale getirilen "Açık İftar" etkinlikleri kapsamında, ülkenin ünlü kütüphanesi British Library'de toplu iftar programı düzenlendi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 09:39
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İngiltere'nin ünlü kütüphanesinde toplu iftar programı düzenlendi

İngiltere

Ramazan Çadırı Projesi'nin 10. yılında başkent Londra'daki British Library'de düzenlenen iftar programına Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan çok sayıda kişi katıldı.

İftar öncesinde kütüphane içerisinde ezan okundu, dua edildi.

İftar organizasyonuna, Camden Belediye Başkanı Nasim Ali ve British Library Operasyonlar Başkanı Jerry Shillito da katıldı.

Ramazan ayının ruhunu yaymayı amaçlıyor

İngiltere'de 2013'te kurulan ve bu sene 10. yılını kutlayan Ramazan Çadırı Projesi kapsamında yürütülen açık iftar programları aracılığıyla, ramazan boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor.

Toplulukları bir araya getirerek ramazanın ruhunu yaymayı amaçlayan iftar organizasyonunun ana sponsorları arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereIftarKütüphaneRamazan
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