İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti

İNGİLTERE, (DHA) –

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eşi bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecek. Perşembe, 8 Eylül 2022” denildi. Açıklamada Prens Charles için “Kral”, eşi Camilla için ise “Kraliçe Eşi” unvanı kullanıldı.

Başbakan Truss açıklamasında ‘Kral 3. Charles’ unvanını kullandı

Başbakan Truss, Kraliçe’nin ölümüyle Kral olan Prens Charles için ‘Kral 3. Charles’ unvanını kullandı. Truss açıklamasında ‘İkinci Elizabeth’ döneminin sonra erdiğini vurgulayarak “Çok Yaşa Kral” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kral 3. Charles ise annesinin ölümüyle ilgili yazılı yaptığı açıklamada “Sevgili Annem, Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Değerli bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz” ifadelerini kullandı. Büyük annesinin ölümüyle taht sırasında ikinci sırada olan Prens William, tahtın birinci sıradaki varisi olurken oğlu George ise ikinci sıradaki varis oldu.