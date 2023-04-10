İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme rotası ve emojisi açıklandı

Londra

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta gerçekleşecek taç giyme töreni öncesinde ve sonrasında yapılacak geçit töreninin rotası ile o güne özel tasarlanan emoji açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Charles, taç giyme töreninin yapılacağı gün kraliyetin en yeni faytonu olan Elmas Jübile Faytonu ile saraydan Westminster Katedrali'ne doğru yola çıkacak.

İlk kez 2014'te Kraliçe Elizabeth'in parlamentonun açılışına giderken kullandığı faytonla saray ile Trafalgar Meydanı arasındaki The Mall Caddesi'ni kat edecek tören kıtası, buradan Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da üzerinde bulunduğu Whitehall Caddesi'ne dönecek.

Tören kıtası, Whitehall'u geçtikten sonra Westminster Katedrali ve İngiltere Parlamentosunun da bulunduğu Parlamento Meydanı'na ulaşacak ve yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kral Charles taç giymek için katedrale girecek.

2 bin 868 elmaslı taç takacak

Törende Kral Charles'a Aziz Edward tacı giydirilecek. Yaklaşık 2,5 kilo ağırlığındaki tacın katedral dışına çıkarılması yasak olduğu için buradan sonraki noktada ise başka bir taç devreye girecek.

Taç giyme töreninin dini olarak en önemli anında Kral'ı kutsamak için kullanılacak kutsal yağ ise kartal şekilli yağdanlıktan taç giyme kaşığına dökülecek.

Kral Charles'ın önünde taç giyme sonrası gücü ve sorumluluğu temsil eden keskin kılıç ile merhameti temsil eden küt uçlu kılıcı taşıyan görevliler yürüyecek. Kral ise şövalyeliği simgeleyen bir kılıç kuşanacak.

Aziz George haçı taşıyan yüzüğü takacak Kral, taç giyme sonrası geçit töreninde dini gücü temsil eden asa ve küre taşıyarak yürüyecek.

Taç giyme sonrası yeniden başlayacak geçit töreninde Kral Charles, dedesi 6. George için 1937'de 2 bin 868 elmas, 17 safir, 11 zümrüt ve 269 inciyle dekore edilmiş İmparatorluk Tacı'nı, Kraliçe Camilla ise 1911'de yapılan Kraliçe Mary tacını takacak.

İlk kez bir taç giyme töreni için emoji hazırlandı

Öğleden önce 11.00'de başlayacak tören sonrası Kral Charles bu sefer 260 yıllık Altın Fayton ile saraya dönecek.

Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreninin aksine, Kral Charles geldiği yoldan saraya dönecek. Dönüş yolundaki geçit töreni ise geliştekinden daha kalabalık olacak.

Öte yandan, Kral Charles'ın taç giyme törenine özel emoji de tasarlandı. Bugün itibariyle Twitter'da kullanılmaya başlayacak emoji için Aziz Edward Tacı'ndan esinlenildi.

İlk kez bir taç giyme töreni için emoji hazırlanırken, daha önce Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılı için de emoji tasarlanmıştı. Bu emojide ise Kraliçe'nin en sevdiği köpek ırkı olan korgi, başında taçla resmedilmişti.