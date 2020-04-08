İngiltere güzelinden kritik koronavirüs kararı

İNGİLTERE - Hint asıllı güzel Dr.Bhasha Mukherjee, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınını duyduktan sonra memleketi Hindistan'ın Kalküta kentinden, koronavirüsle mücadelede doktor olarak çalışmalarına devam etmek için İngiltere'ye döndü. Hala ‘Miss England’ unvanına sahip olan Dr. Bhasha Mukherjee, ülkede koronavirüs salgını sonrası uçuşların iptal olması sonucu karantinaya girmesiyle Hindistan'da mahsur kaldı. Hükümete, koronavirüse karşı savaşın ön cephesinde dostlarıyla birlikte çalışabilmek için İngiltere’ye gitmek istediği çağrısında bulunan güzel doktor, Kalküta'daki İngiliz Yüksek Komisyonu'nun bir uçuş ayarlamasıyla İngiltere'ye döndü.



'KENDİMİ SUÇLU HİSSETTİM'



Koronavirüse karşı mücadeleye katkıda bulunmak isteyen Dr.Bhasha Mukherjee, “Tüm dünyanın sağlık çalışanlarını kutlaması inanılmazdı ve bunlardan biri olmak istedim. Miss England olmak ve ihtiyaç anında İngiltere'ye yardım etmek için daha iyi bir zaman yok. Meslektaşlarım bana haftada 7 gün 13 saat vardiya yaptıklarını ve gece vardiyaları yapmak zorunda olduklarını söylediler. Kendimi suçlu hissettiğimi fark ettiğimde, gerçekten işe geri dönmek istedim" dedi.