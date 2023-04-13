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İngiltere'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık ilave destek

İngiltere, Ukrayna'ya 500 milyon dolar ilave fon için garanti sağlayacağını duyurdu.

13 Nisan 2023 Perşembe 15:30
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İngiltere'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık ilave destek
Londra

İngiltere'nin yeni fon açıklaması, Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası toplantıları kapsamında finans bakanlarıyla bir araya geldiği Washington'da açıklandı.

İngiltere Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkenin Ukrayna'ya sağlayacağı ilave 500 milyon dolarlık fonla bu yılki desteği 1 milyar dolara ulaşmış olacak.

İngiltere'nin Ukrayna'ya taahhüt ettiği toplam destek ise 6,5 milyar sterlini (8.1 milyar dolar) bulacak.

Söz konusu yeni fonun hayati kamu hizmetlerinin karşılanması dahil olmak üzere Ukrayna'nın ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olması bekleniyor.

İngiltere, ayrıca IMF'nin Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Güveni aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu azaltmak ve büyümeyi desteklemek için 670 milyon daha sağlama taahhüdünde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereUkraynaDestek
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