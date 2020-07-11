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İngiltere'den kritik karar!

Birleşik Krallık Parlamentosu, Lordlar Kamarası’nın başkent Londra'dan York kentine taşınması için düğmeye basıldığı bildirildi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:47
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İngiltere'den kritik karar!
İngiliz hükümeti, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun üst kamarası olan Lordlar Kamarası'nın başkent Londra'dan York kentine taşınması için plan yapıldığını açıkladı. Lordlar Kamarası üyesi bir çok üst düzey görevlilerin ise York kentinde ev bakmaya başladığı ifade ediliyor. İngiliz medyasının haberine göre, bakanlıkların iki hafta içinde başkent Londra'dan taşınacağını aktardı. Lordlar Kamarası’nın taşınma konusu geçen ocak ayında Başbakan Boris Johnson tarafından planlandığı ileri sürülmüştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Birleşik KrallıkİngiltereLordlar Kamerası
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