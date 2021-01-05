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İngiltere'den 4.6 milyar sterlinlik yeni karantina destek paketi

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüsten (Covid-19) etkilenen işletmelere yardım etmek için 4,6 milyar sterlinlik destek paketini açıkladı.

05 Ocak 2021 Salı 16:24
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İngiltere'den 4.6 milyar sterlinlik yeni karantina destek paketi

İNGİLTERE - İngiltere, üçüncü karantina uygulamasında zorlanan işletmeler için 4.6 milyar sterlin tutarında destek paketi açıkladı. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak perakende, otelcilik ve eğlence sektöründeki şirketlerin 2021'in ilk aylarını geçirmelerine destek olmak için 9 bin sterline kadar bir kerelik yeni hibe talep edebileceklerini açıkladı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk İngiltere'de tespit edilen yüksek bulaşıcılığa sahip yeni mutant virüsün çok hızlı yayıldığını belirterek, Pazartesi günü geç saatlerde karantina önlemini duyurdu. Sunak, "Bu, işletmelerin gelecek ayları atlatmasını ve pozisyonların korunmasını sağlayacak. Böylece işletmelerin yeniden açılması mümkün olduğunda çalışanlar işe dönmeye hazır olacak"diye konuştu.  4 milyar sterlin tutarındaki destek paketinin ek olarak hükümet İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetlerine 594 milyon sterlinlik fonlama sağlayacak. Sunak Kasım ayında yaptığı açıklamada o döneme kadar alınan pandemi tedbirlerine istinaden cari mali yılda toplam desteğin 280 milyar sterlin olacağını belirtmişti.
 

"280 MİLYAR STERLİNLİK PLANIN PARÇASI"

Sunak açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "İşletmelerin halihazırda talep edebildiği aylık 3 bin sterline kadar devam eden hibelerin yanı sıra serbest geçiş programını Nisan ayına kadar uzatmaya ek. Hepsi, işletmeler için 280 milyar sterlinlik planın bir parçası” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Maliye Bakanı Rishi SunakKoronavirüsKarantinaDestek Paketi
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