Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı
Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar...
Hafik Gölü, doğal sit alanı ilan edildi
Hafik Gölü, doğal sit alanı...
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Koronavirüsle mücadelede kullanılacak mobil tomografi cihazı hizmete girdi
Koronavirüsle mücadelede kullanılacak mobil tomografi...
Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı
Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı
İş fırsatları için hemen tıkla!

İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek spreyi dağıtıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de salgından korunmak için orduya dağıtılan sinek ilacı tepkiye neden oldu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, başhekimin herhangi bir zararı olmayacağı yönündeki tavsiyesi üzerine Citriodiol bazlı bir spreyin personele dağıtıldığını açıkladı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:51
0 Okunma
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek spreyi dağıtıldı

İNGİLTERE - İngiltere'de koronavirüs salgınına karşı korunmak için başhekimin tavsiyesi üzerine orduya sinek ilacı dağıtılması ülkede tepkiye yol açtı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'in spreyin kullanımını doğrulamasına ilişkin açıklaması, Ortak Savunma Parlamento Komitesi Başkanı Tobias Ellwood’un kendisine geçen ay spreyin kullanımı ile ilgili ayrıntıları soran yazdığı bir mektupta ortaya çıktı. Savunma Bakanı Wallace, "Daha zayıf Citriodiol sprey çözeltileri cilt üzerinde bir bariyer oluşturuyor ve mevcut salgına neden olan virüse benzer şekilde Sars virüsünün varyantlarına karşı bir bariyer sağladığı bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

BAŞHEKİM TAVSİYE ETTİ, ASKERE DAĞITTIK

Wallace sözlerine şöyle devam etti:  "Ürünü kullanan Silahlı Kuvvetler personelinin sayısını doğrulamak mümkün değil, ancak Savunma Bakanlığı, gerektiğinde personeline temin etme yetkisi verilen 10 Müşterek Askeri Komutanın her birine Citriodiol bazlı sprey temin etti. Bulaşıcı hastalık danışmanları, patoloji danışmanları ve halk sağlığı uzmanları da dahil olmak üzere konunun uzmanlarıyla görüştükten sonra, başhekim, Citriodiol'un bir zararı olmayacağını ve Covid-19'a maruz kalmaya karşı ek bir koruma olarak önlem amaçlı kullanılmasını tavsiye etti.”

Anahtar Kelimeler:
İngiltereOrduKoronavirüsSinek Spreyi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran: ABD’nin olası askeri müdahalesine sert cevap verilecek
İran: ABD’nin olası askeri müdahalesine sert cevap verilecek
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
DSÖ: ABD ve Brezilya koronavirüs uyarılarını dikkate almadı
DSÖ: ABD ve Brezilya koronavirüs uyarılarını dikkate almadı
Akdeniz’de haklarımızı asla gasp ettirmeyeceğiz
Akdeniz’de haklarımızı asla gasp ettirmeyeceğiz
Çin'den önemli koronavirüs araştırması
Çin'den önemli koronavirüs araştırması
Koronavirüs ile ilgili merak edilenler!
Koronavirüs ile ilgili merak edilenler!
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Rusya’da ücretli izin bitiyor
Rusya’da ücretli izin bitiyor
Belçika’da koronavirüs önlemleri gevşetildi
Belçika’da koronavirüs önlemleri gevşetildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı