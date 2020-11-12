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İngiltere'de aşı sıralaması planı açıklandı!

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) aşısının hazır olması durumunda hazırladığı eylem planını açıkladı. Aşıda önceliğin yaşlılar olacağı belirlendi. Düzenleme nedeniyle Kraliçe 2. Elizabeth yaş grubu nedeniyle ikinci sırada yer alıyor.

12 Kasım 2020 Perşembe 12:01
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İngiltere'de aşı sıralaması planı açıklandı!

İNGİLTERE - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs kâbusu sürerken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası.  İngiltere, aşı önceliği konusunda listeleme yaptığını açıkladı. İngiltere'deki aşı planlamasına göre, siyasi hiyerarşi dağıtımda öncelikli olmayacak.


YAŞLILAR ÖNCELİKLİ OLACAK


İngiltere Başhekim Yardımcısı Profesör Jonathan Van Tam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelik listemizin en başında bakım evi sakinleri ve bakım evlerinde çalışan insanlar var. Aşı, gücü yetene değil, ihtiyaç duyanlara öncelik verilmesi planlandı" dedi. 


KRALİÇE ELİZABETH 2'İNCİ GRUPTA YER ALIYOR


İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth başta olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tümü, koronavirüs aşısında ayrıcalıklı değil. Aşıda ilk önceliğin, bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlara verilmesi planlanıyor. 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth de, ikinci önceliklilerin yer aldığı 80 yaş ve üstü grupta bulunuyor.


İNGİLTERE'DE SON DURUM


Kısıtlama önlemlerinin yeniden devreye sokulduğu ülkede son 24 saatte 532 kişinin hayatını kaybetmesiyle, son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı. İngiltere, 1 milyon 233 bini aşkan vaka ile dünyada 8'inci sırada yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereAşı SıralamasıKoronavirüs
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