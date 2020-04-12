İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi

Küresel tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tedavi gördüğü St. Thomas hastanesi çalışanlarına teşekkür eden Johnson, işe hemen dönmeyeceğini belirtti. İngiltere Başbakanlığı tarafından daha önce durumunun iyiye gittiğini belirtilen Boris Johnson, bugün hastaneden taburcu edildi. Başbakanlıktan verilen bilgiye göre “Doktorların tavsiyesi üzerine Başbakan hemen işe dönmeyecek. Başbakan St. Thomas Hastanesi çalışanlarına kendisine uyguladıkları mükemmel tedavi için teşekkür ediyor” denildi.