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İngiltere Başbakanı Johnson'ın son testi negatif çıktı

Dünya genelinde 115 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan ve tedavisi serviste devam eden İngiltere BaşbakanıBoris Johnson'ın koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı. Daha önce sürü bağışıklığı sisteminden söz eden ve bünyesi güçlü olanın virüsten korunacağını iddia eden Johnson'u bu sözleri büyük tepki toplamıştı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 16:18
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İngiltere Başbakanı Johnson'ın son testi negatif çıktı

İNGİLTERE - Johnson'ın sözcüsü Dominic Raab, Johnson'ın hastaneden ayrılmadan önce yapılan koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastaneden ayrılmadan önce tekrar test edildi. Başbakanın koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif olduğu bildirildi. Hafta sonu yoğun bakım ünitesinden çıkan ve daha sonra da taburcu edilen Başbakan Johnson evinde dinlenmeye çekildi. Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Johnson’un hastaneden ayrılmadan önce tekrar test edildiği ve test sonucunun negatif olduğu bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Başbakanı JohnsonKoronavirüs Salgını
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