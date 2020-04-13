İngiltere Başbakanı Johnson'ın son testi negatif çıktı

Dünya genelinde 115 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan ve tedavisi serviste devam eden İngiltere BaşbakanıBoris Johnson'ın koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı. Daha önce sürü bağışıklığı sisteminden söz eden ve bünyesi güçlü olanın virüsten korunacağını iddia eden Johnson'u bu sözleri büyük tepki toplamıştı.