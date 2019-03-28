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İngiliz üslerinde yaşayanların durumu merak konusu

Kıbrıs'ta Limasol ilçesine yakın bir bölgede İngiliz üslerinde yaşayan 11 bin vatandaşın statüsü tartışma konusu oldu. 

İngiliz üslerinde yaşayanların durumu merak konusu

Kıbrıs'ta Limasol ilçesine yakın bir bölgede İngiliz üslerinde yaşayan 11 bin vatandaşın statüsü tartışma konusu oldu. 

28 Mart 2019 Perşembe 15:43
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İngiliz üslerinde yaşayanların durumu merak konusu

LEFKOŞA - Uluslararası haber ajansları, Brexit sonrasında Kıbrıs'ta İngiliz üslerinde yaşayanların AB vatandaşlığı dışında mı, yoksa içerisinde mi yer alacağının kafaları karıştırdığını belirtti. 

Rum medyasının da alıntı yaptığı haberlere göre; üslerde yaşayanlar, “Avrupa'ya mı gideceğiz? Bize ne olacak?“ sorusunu soruyor.

Konuyu yakından takip ettiklerini söyleyen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodilidis, “Bizim hedefimiz İngiliz üslerinde çalışan ve yaşayan Kıbrıslıların haklarının güvence altına alınmasıdır.” dedi. 

'SORUN ÇÖZÜLMELİ'

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou da, İngiliz üslerinin, özel bir askeri durum olduğunu belirterek, “Şimdilik bir anlaşma yapmalıyız“ dedi.

Uluslararası medyaya konuşan AB yetkilileri de sorunun yasal olarak karmaşık olduğunu ama mutlaka çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ada'daki İngiliz üslerinde yaklaşık bin Kıbrıslı Türk ile Kıbrıslı Rum çalışıyor. 11 bin kişinin yaşadığı bölgeye giriş çıkışlar kontrol ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kıbrısİngiliz üs
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